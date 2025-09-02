Lotta dei lavoratori a Prato: dignità e diritti negati

Dopo due mesi di lotte, i lavoratori della San Martino hanno ottenuto un incontro con i committenti per discutere delle loro condizioni. Tuttavia, chiedono urgentemente il pagamento degli stipendi e del Trattamento di Fine Rapporto (Tfr), sottolineando che i committenti sono responsabili per quanto non è stato saldato dal titolare dell’azienda.

La situazione è emersa a seguito della chiusura improvvisa dell’azienda da parte di un imprenditore cinese, dopo un sopralluogo dell’ASL, che ha portato allo smantellamento dei macchinari e alla perdita di tutele per i dipendenti. Per contrastare il trasferimento delle attrezzature, alcuni operai, per lo più provenienti da Senegal, Pakistan e Sri Lanka, hanno avviato un’assemblea permanente all’interno della fabbrica.

I racconti dei lavoratori rivelano condizioni lavorative estreme, con alcuni che denunciano turni di quattordici ore al giorno anziché le venti previste contrattualmente. Ci sono anche preoccupazioni per la dignità dei lavoratori, oltre che per il compenso, che era molto al di sotto degli standard.

Recentemente, l’onorevole Marco Grimaldi ha incontrato i lavoratori, evidenziando che è inaccettabile che si verifichino simili situazioni nel contesto attuale. Ha annunciato l’intenzione di portare la questione in Parlamento, chiedendo leggi che tutelino i diritti dei lavoratori e abbattano il caporalato.

Parallelamente alla richiesta immediata di salari e Tfr, i dipendenti della San Martino sostengono la campagna “8×5” per l’adozione di contratti equi. Tuttavia, i negoziati con il Comune per le residenze virtuali si sono interrotti a causa del commissariamento dell’amministrazione. La battaglia di questi lavoratori non riguarda solo la loro azienda, ma mette in luce la vulnerabilità del sistema economico e il rischio di ulteriori casi di sfruttamento.