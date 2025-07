Lotta alla mafia: Meloni e il modello antimafia italiano

Nel contesto politico italiano, la lotta contro la mafia rimane un tema cruciale. Durante l’evento “Parlate di mafia”, svoltosi oggi a Roma, Arianna Meloni, figura di spicco di Fratelli d’Italia, ha ribadito l’importanza di mantenere viva la memoria di chi ha combattuto contro la criminalità organizzata.

In particolare, Meloni ha commemorato il trentennale dell’attentato di via D’Amelio, avvenuto il 19 luglio 1992, che costò la vita al magistrato Paolo Borsellino e alla sua scorta. Ha descritto quel tragico giorno come un momento fondamentale della storia italiana, richiamando le parole di Antonino Caponnetto, che all’epoca dichiarò: “È tutto finito”. Questo commento ha, secondo Meloni, segnato l’inizio del suo impegno politico.

Borsellino, simbolo della lotta antimafia, continua a rappresentare un modello di coraggio e dedizione. Meloni ha sottolineato la necessità di trasmettere questo patrimonio di valori alle nuove generazioni. Ha anche messo in evidenza come la strategia del “follow the money” adottata dal pool antimafia italiano abbia influenzato le politiche di contrasto alla mafia a livello globale, affermando: “Noi esportiamo l’antimafia”.

Nel suo intervento, Meloni ha evidenziato le azioni del governo attuale, tra cui il rafforzamento delle pene per reati di mafia, la protezione del carcere ostativo e l’implementazione del modello Caivano per combattere la criminalità. Ha concluso il suo discorso enfatizzando la necessità di una rivoluzione culturale che insegni ai giovani il valore della legalità e della giustizia, sottolineando il ruolo fondamentale delle istituzioni nella lotta contro la mafia e nella promozione di una cultura della legalità di lungo periodo.