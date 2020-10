lettera

ConFederazione di Oncologi, Cardiologi e Ematologi (Foce)

“Agire subito”

Questa mattina laal premier Giuseppe Conte e al presidente Sergio Mattarella firmata da cento tra professori e scienziati. E martedì scorso l’appello sull’emergenza mia finita lanciato dagli infettivologi Marino Faccini, Massimo Galli e Marco Rizzi. Alle loro voci si aggiunge anche quella della neonata

“Esprimiamo solidarietà e appoggio incondizionato all’appello degli infettivologi perché le Istituzioni adottino provvedimenti urgenti per bloccare la diffusione del Covid-19”, scrivono i medici: “Preoccupa che nelle aree metropolitane ad alta densità, come Milano, il sistema di tracciamento dei casi e dei contatti non riesca più a funzionare perché l’indice di trasmissione Rt ha ormai superato la soglia critica. Le conseguenze del comportamento irresponsabile di alcuni cittadini non possono più ricadere solo sugli operatori sanitari, che hanno già pagato un prezzo troppo alto in termini di vite umane perse nella prima ondata. Ora è il tempo di agire, subito, adottando provvedimenti mirati. La pandemia è un problema sanitario, che va affrontato con gli strumenti della scienza e i clinici devono essere ascoltati”.

Proteggere milioni di malati

Bisogna favorire la didattica a orari differenti (o a settimane alterne in presenza e a distanza) e il lavoro da casa per alleggerire la pressione sui mezzi di trasporto pubblici, insieme al blocco della attività ludiche e ricreative. “Inoltre – sottolinea Francesco Cognetti, Presidente FOCE – tutti i cittadini, anche i più giovani, devono rinunciare a una parte della loro socialità per proteggere se stessi e i più fragili”. Nel nostro paese vivono più di 11 milioni di persone con tumori e malattie cardiovascolari e l’incremento dei casi sta di nuovo aumentando la pressione sugli ospedali. Il rischio è di tornare a porre in secondo piano le grandi malattie, che non sono scomparse in questi mesi. “Se non vengono subito adottate misure urgenti per proteggere queste persone, nei prossimi anni potremmo assistere a un incremento della mortalità in pazienti non Covid, a causa del sovraccarico di lavoro negli ospedali nella seconda ondata. Le patologie tempo-dipendenti, come quelle cardiovascolari – conclude Cognetti – non possono aspettare la fine della pandemia e tutti i pazienti oncologici devono continuare le cure in sicurezza”.