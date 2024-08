Lotta ai superbatteri e il ruolo degli antibiotici macroloni

La crescente resistenza agli antibiotici è una delle minacce più gravi per la salute globale. Quando i batteri evolvono e sviluppano meccanismi di difesa contro i farmaci antibiotici, le infezioni diventano più difficili da trattare. Cosa che aumenta i rischi per i pazienti e complica le cure. Questa resistenza può derivare da diversi fattori, tra cui l’uso eccessivo o inappropriato di antibiotici e la capacità dei batteri di adattarsi e sopravvivere ai trattamenti. Tuttavia, una nuova classe di antibiotici, i macroloni, offre una prospettiva innovativa per combattere questa sfida

Antibiotico-resistenza: una minaccia globale nella lotta ai superbatteri

Una nuova classe di antibiotici, i macroloni, offre una prospettiva innovativa nella lotta ai superbatteri

La resistenza agli antibiotici rappresenta una delle maggiori minacce per la salute globale nel XXI secolo, in grado di trasformare la lotta contro le infezioni batteriche in una sfida sempre più ardua. Questo fenomeno si verifica quando i batteri, attraverso mutazioni genetiche o acquisizione di geni di resistenza da altri microrganismi, sviluppano la capacità di sopravvivere all’azione degli antibiotici che una volta li eliminavano efficacemente.

Origini e prime osservazioni

La questione dell’antibiotico-resistenza è emersa come un problema significativo pochi anni dopo l’introduzione degli stessi nella pratica medica. Il primo a segnalare i potenziali pericoli fu Alexander Fleming (lo scopritore della penicillina), durante il suo discorso di accettazione del Premio Nobel nel 1945, Fleming avvertì che l’uso improprio o eccessivo degli antibiotici poteva portare alla selezione di ceppi batterici resistenti. Sebbene le sue parole fossero profetiche, la gravità della situazione non fu immediatamente riconosciuta a livello globale.

Cause e conseguenze della resistenza

L’uso indiscriminato e spesso eccessivo degli antibiotici, sia in ambito umano sia veterinario, è il principale fattore che ha accelerato l’evoluzione della resistenza. Quando gli antibiotici vengono utilizzati senza una reale necessità o in dosaggi non adeguati, non solo uccidono i batteri sensibili, ma lasciano in vita quelli più forti e resistenti. Questi batteri sopravvissuti possono moltiplicarsi e trasmettere i loro geni di resistenza ad altre generazioni di batteri o addirittura ad altre specie.

Quanto alle conseguenze, sono piuttosto gravi.

Infezioni che un tempo erano facilmente trattabili con antibiotici comuni diventano ora difficili, se non impossibili, da curare. Malattie come la polmonite, la tubercolosi, e infezioni da Stafilococco aureo resistente alla meticillina (MRSA) sono diventate esempi emblematici di patologie che richiedono trattamenti più lunghi, costosi e meno efficaci, aumentando il tasso di mortalità e le complicazioni nei pazienti.

Una minaccia globale in crescita

Negli ultimi decenni, l’antibiotico-resistenza è diventata una minaccia globale che interessa sia i Paesi sviluppati sia quelli in via di sviluppo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che stiamo entrando in una “era post-antibiotica”, in cui le infezioni comuni e le ferite minori, che per decenni erano considerate trattabili, potrebbero tornare a essere letali. E qui si inserisce il nuovo studio.

I macroloni: una nuova frontiera nella lotta contro i superbatteri

Recentemente, un team di ricercatori dell’Università dell’Illinois a Chicago ha fatto un passo significativo nella lotta contro i batteri resistenti, sviluppando una nuova classe di antibiotici chiamata macroloni. Questo studio, pubblicato su Nature Chemical Biology, ha dimostrato che i macroloni hanno un’efficacia senza precedenti nel combattere i superbatteri grazie a un meccanismo di azione unico.

Un duplice approccio per superare la resistenza

I macroloni rappresentano una rivoluzione nel trattamento delle infezioni batteriche perché agiscono su due fronti contemporaneamente. Questa doppia azione è fondamentale per prevenire lo sviluppo di resistenza. I macroloni combinano le proprietà antibatteriche di due classi di antibiotici già esistenti:

Macrolidi (come l’eritromicina): bloccano la produzione di proteine nei batteri impedendo il corretto funzionamento dei ribosomi, organelli essenziali per la sintesi proteica. Senza una produzione proteica adeguata, i batteri non possono crescere e riprodursi;

Fluorochinoloni (come la ciprofloxacina): mirano alla DNA girasi, un enzima cruciale per la replicazione e la struttura del DNA batterico. Bloccando l’attività di questo enzima, i fluorochinoloni impediscono ai batteri di mantenere una struttura del DNA corretta, compromettendo ulteriormente la loro capacità di sopravvivenza.

La sintesi e l’efficacia dei macroloni

Il team di ricerca ha sintetizzato vari macroloni e ha scoperto che alcuni di questi composti sono in grado di eseguire simultaneamente entrambe le funzioni antibatteriche. Questa combinazione unica impedisce ai batteri di sviluppare mutazioni resistenti, poiché le due modalità d’azione rendono quasi impossibile la loro sopravvivenza. I macroloni dimostrano così una capacità di prevenire la resistenza batterica fino a 100 milioni di volte più efficace rispetto agli antibiotici tradizionali.

Prospettive future e implicazioni

La scoperta dei macroloni rappresenta un potenziale punto di svolta nella lotta contro i superbatteri. Con il crescente problema della resistenza agli antibiotici, avere a disposizione una nuova classe di farmaci che agisce su più fronti potrebbe significativamente migliorare il trattamento delle infezioni batteriche e salvare vite. Ulteriori ricerche e sviluppi sono necessari per ottimizzare questi composti e valutarne l’efficacia in contesti clinici più ampi.

Fonte

Nature Chemical Biology, 2024