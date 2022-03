SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato oggi che The Kaito Files, un’espansione della storia in quattro capitoli per Lost Judgment, verrà lanciata su PlayStation e Xbox il 28 marzo. L’espansione The Kaito Files sarà disponibile senza costi aggiuntivi per i possessori di Lost Judgment Ultimate Edition o del Season Pass, altrimenti potrà essere acquistata separatamente a 29,99 euro. Nell’espansione si giocherà nei panni del nuovo protagonista dell’agenzia investigativa Yagami, Masaharu Kaito, per affrontare un nuovo caso. Kaito ha uno stile di combattimento personalizzato, che può passare dall’attacco alla difesa, e può affrontare le investigazioni senza bisogno di oggetti ma solamente usando l’intuito.