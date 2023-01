L’Ospedale San Gerardo di Monza diventa IRCCS

È notizia di questi giorni l’insediamento del Consiglio di Amministrazione del nuovo Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (“IRCCS”) San Gerardo dei Tintori di Monza.

Risultato, questo, di un procedimento lungo più di due anni – partito con la deliberazione del 14 settembre 2020 della Giunta Regionale della Lombardia che ne approvava il progetto e trasmetteva gli atti al Ministero della Salute – che è culminato con l’emanazione del decreto del Ministero della Salute del 12 ottobre 2022 con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico dell’Ospedale San Gerardo di Monza ed è stata disposta la trasformazione della stessa ASST di Monza in Fondazione IRCCS.

Detto importante obiettivo è stato, sicuramente, possibile anche grazie al coinvolgimento nel progetto dei fondatori privati: Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma (“Fondazione MBBBM”) e Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi Onlus (“Fondazione Tettamanti”) che, sulla scia della sperimentazione gestionale avviata anni or sono con l’Ospedale San Gerardo di Monza, hanno fatto confluire nella neo-Fondazione IRCCS tutta l’esperienza e l’eccellenza maturata negli anni nell’area pediatrica.

Si realizza così finalmente quell’aggregazione sinergica delle eccellenze regionali, nell’ambito delle tecnologie biomediche avanzate in medicina di precisione, presenti oggi al San Gerardo, nell’area pediatrica della Fondazione MBBM e della Fondazione Tettamanti.

L’Ospedale San Gerardo è stato assistito per i profili legali dall’avvocatura regionale e dalla direzione Welfare di Regione Lombardia.

I fondatori privati sono stati assistiti dallo studio legale SZA di Milano che, con un team multidisciplinare guidato dai partners Stefano Bombelli (per i profili societari) e Alfonso Polillo (per gli aspetti amministrativistici), ha accompagnato – grazie alle capacità e alle competenze maturate negli anni nel settore healthcare and life sciences – la Fondazione MBBM e la Fondazione Tettamanti in tutto il percorso di costituzione e riconoscimento dell’IRCCS nel distretto di Monza.