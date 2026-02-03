Los Angeles si prepara ad accogliere tre importanti eventi sportivi che attireranno visitatori da ogni parte del mondo: la Coppa del Mondo FIFA, il Super Bowl e le Olimpiadi. Questi appuntamenti richiederanno notevoli sforzi organizzativi da parte dell’amministrazione della città.

Durante la presentazione di questi eventi, la sindaca Karen Bass ha espresso preoccupazione per la situazione attuale negli Stati Uniti, definendo il contesto come “uno stato di polizia.” Ha sottolineato il fermento che si vive nella città, in contrasto con le continue operazioni anti-immigrazione a livello nazionale. Negli ultimi tempi, gli agenti sono stati protagonisti di arresti e proteste che hanno colpito le comunità.

Bass ha evidenziato la storia di Los Angeles, una città costruita da diverse comunità, ricordando un episodio recente in cui sono avvenuti arresti di presunti migranti irregolari. Ha descritto la violenza e la brutalità dei raid, in particolare l’uccisione di Keith Porter, un padre di famiglia, avvenuta per mano di un agente di polizia fuori servizio.

Rivolgendo un’appello alla fine di queste ingiustizie, Bass ha chiesto che l’ICE, l’agenzia che si occupa dell’immigrazione, smetta di operare a Los Angeles. Questo messaggio arriva in un momento in cui la città si prepara per eventi come gli Women’s U.S. Open di golf e le partite della Coppa del Mondo. Con l’arrivo del mondo a Los Angeles, la sindaca spera che l’attenzione si concentri non solo sugli stadi, ma anche sui valori e sulla diversità culturale della città. Nel frattempo, continuano le operazioni di polizia, causando lutti e violenze, mentre le risorse investite nel settore rimangono elevate.