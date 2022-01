Incidente d’auto per Arnold Schwarzenegger venerdì pomeriggio a Los Angeles. L’attore – secondo quanto riferisce l’Hollywood Reporter – è stato coinvolto in un incidente stradale con più auto, nel quale sarebbe rimasta ferita una persona. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 vicino all’incrocio tra Sunset Boulevard e Allenford Avenue a Los Angeles, secondo quanto riferito dalla polizia. Nella collisione sono stati coinvolti più veicoli. Una donna è stata trasportata in ospedale. Ma sulle sue condizioni non sono state fornite informazioni dalle autorità.

Il dipartimento di polizia di Los Angeles non ha fatto ipotesi sulla responsabilità dell’incidente. Sui social sono state postate delle immagini della scena dell’incidente che mostrano diverse auto con gravemente danneggiate. Anche Schwarzenegger, 74 anni, appare in alcune immagini, apparentemente illeso, in compagnia dell’attore e culturista Jake Steinfeld.