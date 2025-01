Lory Del Santo verso il Grande Fratello: le sue parole

Il Grande Fratello di quest’anno sembra essere caratterizzato da importanti ritorni. Dopo le partecipazioni di Maria Monsè, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, potrebbe esserci anche il rientro di Lory Del Santo. Il rumors è circolato a lungo online ed è stato discusso da Monica Setta nel suo programma su Rai2, “Storie Di Donne Al Bivio”, giustificando l’attenzione col diritto di cronaca.

Lory Del Santo ha confermato la proposta di rientrare nel reality, rivelando che era incerta a causa delle festività natalizie. Tuttavia, ha ammesso che ora che gli altri concorrenti sono ancora nella Casa, potrebbe decidere di unirsi a loro. In passato, Lory aveva partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip ed era stata accostata all’idea di entrare alla metà di dicembre, passando le vacanze di Natale e Capodanno nella Casa, ma ha rifiutato questa opportunità.

L’attrice e showgirl ha spiegato di amare il suo lavoro e di non voler mai rinunciare a una proposta professionale, confessando che rifiutare un lavoro la inquieta. Ricordando la sua precedente esperienza al Grande Fratello, Lory ha condiviso di non essersi sentita felice durante il programma a causa di una tragedia personale vissuta, che l’aveva portata a chiudersi in sé stessa. Ha affermato che, nonostante il momento difficile, l’esperienza l’ha aiutata a confrontarsi con la realtà e a non chiudersi completamente.

Adesso, fortunatamente, Lory sostiene di essersi ripresa da quella fase difficile e potrebbe essere pronta per un nuovo capitolo nella sua carriera televisiva. Nel 2022, ha già fatto ritorno a “L’Isola dei Famosi”, e ora sembra voler tornare al Grande Fratello, che rappresenta un’altra opportunità di visibilità e crescita personale per lei. La sua possibilità di partecipare potrebbe anche portare nuove dinamiche nel gioco, considerando il suo background e l’esperienza precedente.