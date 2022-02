Lory Del Santo e Guendalina Tavassi saranno due concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Due volti che in passato hanno già preso parte al “grande reality show targato Rai2”. Lory Del Santo ha partecipato nel 2005 uscendone con la corona in testa, Guendalina Tavassi l’ha invece fatta nel 2012 insieme al Divino Otelma e Cristiano Malgioglio.

Entrambe quest’anno replicheranno l’esperienza accompagnate da un loro affetto. L’attrice si porterà dietro il compagno Marco Cucolo (con cui nel 2016 ha partecipato a Pechino Express), mentre l’ex gieffina – che non sta passando un bel momento con l’ex in carcere – avrà con sé il fratello Edoardo.

Lory Del Santo e Guendalina Tavassi svelano perché ritornano a L’Isola dei Famosi

La regista di The Lady, intervistata da NuovoTv, ha svelato perché ha accettato di tornare in Honduras.

“Porto con Marco però l’ho avvisato: se guarda le altre.. […] Lui non voleva partecipare. E’ terrorizzato. Non si è mai trovato a vivere in una situazione simile. Io Sarò una spettatrice che osserverà chi è pronto a sbranarsi per la vittoria. Voglio essere una cellula impazzita all’interno di un sistema che desidero osservare con molta attenzione”.

La Tavassi, invece, partecipa esclusivamente per puro interesse economico. Come scritto su Instagram in un commento:

“Non ho chiesto a nessuno di andare all’Isola dei Famosi, anzi, tutta questa situazione sta solo che peggiorando tutto. I casting sono partiti a fine estate e non si chiede di partecipare, ma ti contattano per fare i provini se ti reputano interessante. Altrimenti chiedi pure tu di andare!”

Ed a chi l’ha accusata di “e mo che all’Isola i figli traumatizzati [dalle botte del padre, ndr] a chi li lascia?“, ha risposto: “Di certo se non ci penso io non campano d’aria, che ti piaccia o no questo è il mio lavoro con il quale da anni riesco a mantenere da sola tre figli“.