L’orto segreto a 6000 km di distanza dalla terra

In un luogo apparentemente irraggiungibile, a ben 6000 km di distanza dalla Terra, si cela l’orto delle stelle, nato da ricerca e sperimentazione nel campo dell’agricoltura spaziale. Un progetto pionieristico nato dalla collaborazione tra università italiane, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Un progetto simile venne annunciato due anni fa dall’ENEA e oggi, altri enti, sono riusciti nell’impresa. La sfida è coltivare in assenza di gravità, ossigeno e suolo. Eppure, grazie all’impegno di astroagronomi, biologi e ricercatori. L’Italia è in prima linea in questa avventura scientifica, con oltre 20 anni di esperienza alle spalle. Vale la pena ricordare che esiste anche un’alternativa più vicina a noi, senza che si debba lasciare la Terra.

L’obiettivo del progetto nato nel 2022 è quello di creare ecosistemi artificiali capaci di produrre cibo fresco e riciclare i rifiuti organici durante le lunghe missioni interplanetarie come quella appena terminata su Marte, riducendo così la dipendenza dal cibo liofilizzato e gli sprechi energetici associati.

La chiave del successo risiede nella coltivazione idroponica e nei sensori hi-tech che monitorano i parametri vitali delle piante. Questi orti spaziali, come quello inviato a bordo di un micro satellite dalla base di Kourou nella Guyana francese, permettono la vita completa degli ortaggi anche in condizioni estreme.

Ma l’importanza di questa ricerca va ben oltre il sostentamento degli astronauti. I risultati ottenuti possono trovare applicazioni commerciali sulla Terra, aprendo la strada alla coltivazione in ambienti drastici come i deserti. Inoltre, questi studi gettano le basi per la produzione di frutta e verdura sulla Luna o su Marte, un traguardo che gli astronauti inseguono da decenni.

Ma forse è tutto inutile visto che stanno costruendo un ristorante ai confini dello spazio.