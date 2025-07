L’orsa Jj4 trasferita in Germania: chi ci guadagna davvero?

Il benessere degli animali selvatici è un tema sempre attuale, che suscita ampie discussioni tra le autorità, i gruppi animalisti e la società. Recentemente, l’orsa Jj4, coinvolta in un tragico incidente nel 2023 che ha portato alla morte del runner Andrea Papi, è stata trasferita in Germania.

Inizialmente confinata presso il centro forestale del Casteller, vicino a Trento, Jj4 ora risiede nel “Parco alternativo per orsi e lupi” della Foresta Nera, una struttura che accoglie animali con un passato problematico. Il trasferimento è stato possibile grazie a una raccolta fondi dell’associazione che gestisce il parco, la quale ha voluto sottolineare l’importanza di fornire un ambiente adatto per Jj4, che tra l’altro riabbraccerà la madre, Jurka, un esemplare emblematico del progetto Life Ursus di ripopolamento degli orsi sulle Alpi.

Il parco tedesco presenta Jj4 e altri animali come delle attrazioni, invitando i visitatori a osservarli mentre esplorano il loro ambiente. Tuttavia, molti sostengono che simili strutture, pur senza recinti, operano come zoo. Non è stata accolta l’offerta di diversi gruppi animalisti di trasferire Jj4 in un santuario in Romania, considerato più rispettoso delle esigenze della specie.

Le autorità trentine hanno manifestato soddisfazione per il trasferimento, ritenendolo una soluzione adeguata, e hanno avvisato la famiglia Papi in merito all’operazione. Tuttavia, il padre di Andrea ha espresso un punto di vista diverso, sottolineando che i rischi legati a Jj4 erano noti e che la giustizia per la sua famiglia non è stata raggiunta.