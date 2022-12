l’orrenda immagine sconvolge il web, il VIDEO

L’orrenda immagine di un cane decapitato sconvolge gli utenti sul web: il video successivo di risposta allo scatto fa il giro del globo.

“Come fa a essere ancora vivo?” Tale mordente quesito ha letteralmente invaso le principali pagine dei social network quando lo scatto di un cane, che sembrava avere la testa mozzata, è apparso in rete generando una grande dose di terrore e inquietudine. Gli utenti non hanno potuto fare a meno di affermare di avere avuto paura di fronte all’iniziale mistero generato dal perturbante scatto.

L’agghiacciante fotografia del cane apparentemente senza testa e con suture chirurgie in primo piano avrebbe iniziato a circolare sul web a partire dai mesi estivi del 2022, per poi trasformarsi, in maniera del tutto inevitabile – viste le innumerevoli reazioni di sdegno e sconcerto da parte degli utenti – in un contenuto estremamente virale.

Per dare una risposta al mistero generato dallo scatto, nel mese di maggio, il profilo Facebook di “The Kiwi” ha voluto intraprendere un’accurata ricerca per essere in grado di documentare la storia dell’orrifico scatto e placale la confusione degli utenti a tal proposito.

Indagando sulla fotografia si è scoperto in primis chi fosse il suo artefice e, soprattutto, quale fosse l’identità dello sconosciuto cane che aveva terrorizzato – fino a quel momento – gran parte del globo. Innanzitutto diversamente da come alcuni aveva creduto, provando a sperare nella migliore delle ipotesi, la ferita era reale e non si trattava, perciò, di alcun fotomontaggio. Bensì di una causale illusione ottica.

Lo scatto non sarebbe stato ritoccato in alcun modo dal suo realizzatore. Eppure, a svelare l’arcano sulla ferita ben in vista, ci avrebbe pensato la padroncina dell’esemplare. Il cagnolino aveva subito un intervento dopo essere stato vittima di un brutto incidente.

A causa di quest’ultimo il pelosetto avrebbe dovuto dire addio a una delle sue zampette, che è stata amputata nel corso di un intervento chirurgico adeguatamente condotto da un veterinario. Da qui, dunque, la comparsa dell’inquietante ferita ricucita che appare nello scatto. Soltanto che, quando la fotografia è stata realizzata dalla padroncina, il suo fido pare fosse intento a girarsi su se stesso, e per tal ragione la sua testa sarebbe stata “mozzata” nella realizzazione dell’istantanea. Ma niente di reale, appunto.

Gli utenti in rete, grazie al video esplicativo altrettanto diffusosi in fretta tramite le piattaforme social, dapprima preoccupatesi per l’incolumità del cane hanno potuto così tirare finalmente un respiro di sollievo e inviare al pelosetto compromesso tutta la loro solidarietà per una pronta guarigione e riabilitazione.