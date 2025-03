‘L’orodicalabria’, alla ricerca di talenti tra giovani aspiranti imprenditori

L’associazione “L’orodicalabria” ha come obiettivo principale quello di promuovere l’imprenditoria giovanile in Calabria, cercando di cambiare la narrativa negativa sulla regione. Il progetto, sostenuto dalla Regione Calabria e dall’Università della Calabria, è gestito da un comitato scientifico composto da 13 esperti di vari settori, tra cui accademici, manager e rappresentanti di associazioni. Il comitato include figure come il presidente Ernesto Magorno e il direttore scientifico Francesco Verderami, insieme a rappresentanti di Confartigianato, Coldiretti, Unindustria e altre istituzioni.

La presentazione del gruppo ha avuto luogo a Cosenza e ha messo in luce la necessità di contrastare lo spopolamento e l’emigrazione di talenti, con il sindaco Franz Caruso e la presidente della provincia Rosaria Succurro che hanno sottolineato l’importanza di mantenere i giovani in Calabria. Francesco Verderami ha chiarito che l’iniziativa non ha scopi politici o personali, ma punta a valorizzare le nuove energie imprenditoriali locali e a creare una rete di giovani aziende.

Saranno organizzati eventi come la Summer School a Belvedere Marittimo e verranno istituite borse di studio per aspiranti imprenditori. L’assessore regionale Rosario Varì ha evidenziato che è fondamentale raccontare una Calabria diversa, mentre il rettore dell’Unical Nicola Leone ha evidenziato le opportunità offerte dalla globalizzazione per superare le sfide strutturali della regione. L’Università della Calabria, in particolare, vuole giocare un ruolo attivo nel supportare le iniziative imprenditoriali locali attraverso sinergie con altre istituzioni e un ecosistema dell’innovazione già in atto.