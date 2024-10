L’oro sfrutta il rally e raggiunge nuovi massimi a 2.717 dollari

L’oro ha recentemente raggiunto nuovi massimi storici, superando la soglia psicologica di 2.700 dollari l’oncia. Attualmente, il prezzo del metallo prezioso è di 2.717,25 dollari al barile, con un incremento dello 0,90% rispetto al giorno precedente e un guadagno netto del 3,3% per la settimana. Il picco intraday è stato prossimamente di quasi 2.720 dollari. Le preoccupazioni per un’ulteriore escalation delle tensioni in Medio Oriente, a seguito della morte di Yahya Sinwar, leader del movimento islamista palestinese, stanno alimentando la domanda per l’oro come bene rifugio.

Oggi, i leader di Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia si sono riuniti, lanciando un appello per la fine immediata delle ostilità a Gaza. L’atmosfera di tensione è inoltre amplificata dall’avvicinarsi delle elezioni americane, con un acceso confronto tra i due candidati, il che crea incertezze sui risultati finali.

Un altro fattore che sostiene il prezzo dell’oro è la politica monetaria accomodante delle banche centrali. Recentemente, la BCE ha annunciato una riduzione dei tassi d’interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi al 3,25% e il tasso repo al 3,4%. Inoltre, la Federal Reserve (Fed) si riunirà la prima settimana di novembre e potrebbe annunciare un taglio dei tassi di 25 punti. Secondo le analisi delle probabilità future sulla piattaforma FedWatch del CME, c’è un 90% di possibilità che ciò avvenga nel prossimo incontro.

Questi fattori macroeconomici e geopolitici contribuiscono a rendere l’oro una scelta rifugio sempre più attraente per gli investitori, specialmente in tempi di incertezze. L’oro continua a dimostrarsi un investimento strategicamente valido in un contesto di mercato instabile, con le ultime notizie che rafforzano ulteriormente il suo appeal tra gli investitori cauti. Con le tensioni globali in aumento e le politiche monetarie che favoriscono bassi tassi d’interesse, l’oro potrebbe continuare a vedere una crescente domanda e un sostenuto aumento dei suoi prezzi nei prossimi mesi.