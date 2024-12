“Loro mi hanno…” Guillermo Mariotto rompe il silenzio dopo il tapiro di Striscia la Notizia

Recentemente, Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le Stelle, è stato protagonista di un episodio controverso dopo aver ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia. Questo premio, simbolo di critica e satira, è stato consegnato a Mariotto dopo una fuga dalla trasmissione, avvenuta durante una puntata in diretta il 30 novembre. La reazione di Mariotto, visibilmente infastidito, è stata eclatante: ha distrutto il Tapiro lanciandolo contro la portiera dell’auto. Questo gesto ha suscitato polemiche e attirato l’attenzione dei media, che lo hanno definito poco elegante e inappropriato per una figura pubblica.

In seguito all’episodio, Mariotto ha risposto alle critiche, mostrando irritazione nei confronti del programma e della gestione della situazione all’aeroporto, dove era stato avvicinato dai reporter. Ha definito l’accaduto “assurdo” e ha chiesto di non essere ulteriormente disturbato, manifestando il desiderio di chiudere la questione. Le sue dichiarazioni hanno messo in luce il suo disappunto per la pressione mediatica e le aspettative che accompagnano la sua figura pubblica.

Le reazioni sui social media sono state molto critiche, con numerosi utenti che hanno espresso disappunto per il comportamento di Mariotto. Questo ha sollevato interrogativi sulla condotta dei personaggi pubblici e sulle difficoltà nel gestire le pressioni della stampa. Anche Francesco Fredella, durante il programma Protagonisti su RTL 102,5, ha tentato di contattare Mariotto per un confronto, ma lui ha riattaccato il telefono, mostrando ulteriore riluttanza a parlare dell’argomento.

L’accaduto ha evidenziato non solo le dinamiche tra celebrità e media, ma anche le sfide affrontate dai personaggi dello spettacolo sotto l’occhio del pubblico. La situazione ha innescato un dibattito su come queste circostanze debbano essere gestite in futuro e sulle responsabilità che gravano sui personaggi famosi quando si trovano di fronte alla critica pubblica. Insomma, l’episodio ha acceso un faro su una questione delicata che coinvolge il mondo dello spettacolo e il rapporto con i media.