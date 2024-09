L’Origine del Bastone Allungabile: Da ‘Il Viaggio in Occidente’ a Goku

Il bastone magico, noto come “Ruyi Jingu Bang“, è un oggetto leggendario presente nel classico romanzo cinese del XVI secolo Il Viaggio in Occidente (Xi You Ji), e ha influenzato numerose opere moderne, tra cui il celebre manga Dragon Ball.

Questa arma iconica, utilizzata dal Re Scimmia Sun Wukong, è carica di poteri straordinari che la rendono unica nel suo genere e che hanno affascinato lettori e spettatori per secoli.

Il bastone fa la sua prima apparizione nel terzo capitolo del romanzo, quando Sun Wukong si reca nel regno sottomarino di Ao Guang, il Re Drago del Mare dell’Est, in cerca di un’arma adeguata alla sua forza. Dopo aver provato diverse armi senza successo, gli viene proposto un enorme pilastro di ferro, un tempo usato per misurare le acque durante le antiche inondazioni. Questo pilastro, lungo sei metri e largo quanto un barile, sembra inizialmente inadatto, ma, rispondendo ai desideri del Re Scimmia, si rimpicciolisce fino a diventare maneggevole, mantenendo al contempo il suo peso originario di circa otto tonnellate.

Ciò che rende speciale il Ruyi Jingu Bang è la sua capacità di espandersi e contrarsi a piacimento del suo possessore, oltre a potersi duplicare all’infinito. Sun Wukong lo conserva in forma di un piccolo ago nell’orecchio quando non lo usa, mostrando la versatilità e il potere di questo oggetto.

L’influenza del Ruyi Jingu Bang si estende ben oltre il romanzo originale, fino a raggiungere la cultura popolare moderna. Ad esempio, in Dragon Ball, il protagonista Goku possiede un bastone magico che può allungarsi, chiaramente ispirato a quello di Sun Wukong. Tuttavia, ci sono delle differenze: il bastone di Goku non è particolarmente pesante e non può duplicarsi, limitandosi a cambiare lunghezza.

Altri esempi di ispirazione includono il manga Naruto, dove il Terzo Hokage, Hiruzen Sarutobi, utilizza un bastone trasformato dal Re Scimmia Enma. Anche nel videogioco Warframe e nell’anime The God of High School, il bastone magico del Re Scimmia appare come un’arma potente, capace di variare in lunghezza e spessore.

Il Ruyi Jingu Bang è un simbolo di potere e magia che ha attraversato secoli di narrazione, trasformandosi e adattandosi alle diverse culture e media. La sua origine in Il Viaggio in Occidente ne fa un artefatto intramontabile, la cui eco risuona ancora oggi nelle opere moderne.