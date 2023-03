Loretta Goggi, Maledetta primavera: il significato del testo della canzone della conduttrice e cantante italiana.

Tra i brani più importanti nella storia della musica italiana degli anni Ottanta non si può non citare anche Maledetta primavera, la canzone simbolo della carriera di Loretta Goggi. La tuttofare dello spettacolo italiano, cantante, attrice, doppiatrice, conduttrice sia radiofonica che televisiva, e poi ancora ballerina, imitatrice e anche scrittrice, viene ricordata infatti dai fan della nostra musica non solo per aver condotto Sanremo, prima donna a farlo, ma anche per aver partecipato in gara nel lontano 1981 con questo storico brano. Scopriamo insieme il significato del testo di una canzone meno superficiale di quanto si possa pensare.

Il successo di Maledetta primavera

Canzone simbolo della sua carriera, Maledetta primavera venne presentata in gara dall’artista romana classe 1950 nel Festival di Sanremo del 1981, ottenendo subito uno straordinario successo. Riuscì infatti a classificarsi al secondo posto, e la vittoria le fu tolta solo da un altro capolavoro della nostra musica, Per Elisa di Alice.

Loretta Goggi

Scritta da Amerigo Cassella e da Totò Savio, Maledetta primavera riuscì a “vendicarsi” del brano della pupilla di Battiato raggiungendo risultati importantissimi nella classifica dei singoli italiani di quell’anno, arrivando fino al primo posto e rimanendo per ben quattordici settimane in top 10.

Il significato del testo di Maledetta primavera

Il brano interpretato dalla straordinaria showgirl racconta non certo di un’avversione nei confronti della stagione della rinascita e dell’amore, bensì di una relazione che illude e ferisce la protagonista. Goggi dà voce infatti a una donna tormentata che, dopo essersi lasciata andare a un momento di passione, finisce per pentirsi dell’accaduto.

Quello che inizialmente le sembrava un amore, infatti, era solo un’attrazione passeggera, almeno da parte del suo partner. I suoi sentimenti erano sinceri, quelli dell’uomo no, e per questo motivo la cantante finisce per aver maledire il fatto di aver ceduto e di essersi concessa a una persona che non la meritava.

Di seguito un video con il testo di Maledetta primavera: