Loretta Goggi dopo oltre un decennio di supremazia (era chiamata dallo stesso Carlo Conti “la regina”) ha deciso di sua spontanea volontà di non tornare a Tale e Quale Show e la domanda sorge spontanea: chi prenderà il suo posto? TvBlog è sicuro che la sua sostituta sarà una donna e che “al momento girano nomi in libertà, ma una certezza già esiste ed è quella che con l’uscita di Loretta non ci sarà un ricambio più ampio della giuria di quel programma“. Vale a dire che Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio sono confermati e resteranno ancora i giurati dell’edizione 2024.

“Per la sostituta di Loretta Goggi” – si legge sempre su TvBlog – “già perché sempre di personaggio femminile si tratterà e non poteva essere altrimenti con due personaggi maschili confermati, c’è una girandola di nomi in libertà“. Le papabili candidate sarebbero ben otto.

Loretta Goggi: le otto donne che potrebbero prendere il suo posto a Tale e Quale Show (secondo TvBlog)

La prima in lizza sarebbe Alessia Marcuzzi, conduttrice rimasta orfana del suo Boomerissima e che è stata già partner di Carlo Conti ai David di Donatello. Il secondo nome fatto è quello dell’attrice Matilde Gioli di DOC, mentre il terzo sarebbe quello di Elena Sofia Ricci di Che Dio Ci Aiuti.

Fra le papabili candidate ci sarebbero anche Mara Venier (costretta così a lavorare sia di venerdì che di domenica) “che farebbe una bella coppia con Cristiano Malgioglio, suo grande amico e partner di giochi televisivi“; Simona Ventura confermata a Citofonare Rai2; Andrea Delogu, Platinette e a sorpresa pure Lorella Cuccarini, che però mi risulta essere stata confermata nel cast di Amici di Maria De Filippi anche per l’edizione 2024/2025.

Nomi indubbiamente validi, ma dato che Loretta Goggi era fra le tante cose anche un’attrice e imitatrice, perché non prendere al suo posto Virginia Raffaele?