Loretta Goggi incorona Barbara e Maria ‘regine della tv’: le imitazioni di Vincenzo De Lucia

Ieri sera è andata in onda la terza puntata di Benedetta Primavera e tra gli ospiti di Loretta Goggi c’era anche Vincenzo De Lucia. L’attore ha vestito i panni di Maria De Filippi in un simpatico siparietto ‘C’è Posta Per Loretta‘. Poco dopo Vincenzo è tornato in versione Barbara d’Urso e la Goggi ha incoronato Carmelita e Kween Mary regine della tv: “E dopo la De Filippi ecco un’altra regina della televisione italiana. Siamo in tante è?! Qualcuno però la principessa la dovrà pur fare no? Ma a parte gli scherzi lei è davvero un’altra regina della tv ed è Barbara d’Urso!”

Loretta Goggi e Vincenzo De Lucia a Benedetta Primavera.

Vincenzo ha regalato al pubblico un’altra imitazione eccezionale della Santa di Cologno Monzese, tra buste choc, esclusive mondiali, picchi di share, notizie tremende e ovviamente gli immancabili saluti col cuore. Praticamente più Barbara di Barbara (qui il video completo).

Vincenzo De Lucia sulle sue imitazioni di Barbara d’Urso e Maria De Filippi.

“Maria De Filippi ci sarà. Quella che hai visto non è la giacca di Franca Leosini ma ci sarà comunque un piccolo accenno a lei. Anche perché, nonostante avessi qualche dubbio, ho portato quest’anno Franca anche a Step, dove è riuscita a “convivere” con il clima della trasmissione: la vedrete presto nella puntata crime. Le abbiamo ritagliato il suo giusto spazio e non abbiamo snaturato il suo ruolo televisivo. Ma ci sono un po’ tutte le mie signore. Abbiamo lasciato fuori, semplicemente per una questione di tempo e mi è dispiaciuto, Milly Carlucci, che tra poco “debutterà” come nuova imitazione in tv. Sì Barbara è uno dei miei cavalli di battaglia. – ha dichiarato l’attore a The Wom – Quest’anno, a Stasera Tutto è Possibile, abbiamo voluto ridimensionare un po’ il personaggio perché, giustamente, abbiamo seguito le vicissitudini della vera Barbara d’Urso, i cui programmi sono stati ridimensionati”.