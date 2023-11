Loretta Goggi a Tale e Quale risponde all’attacco di Rosanna Fratello: “Dice che ho la voce anonima”

Durante una delle ultime puntate di Tale e Quale Show, Pamela Prati ha imitato Rosanna Fratello e Loretta Goggi dopo l’esibizione ha fatto alcune osservazioni: “Perché non hai fatto il vibrato di Rosanna Fratello. Lei ha la voce vibrante che va su e giù. Mi è mancato lo scuro e il vibrato che invece è tipico della cantante“. Malgioglio è intervenuto dicendo: “Sembra che abbaia è vero!“. Ma la cantante di Maledetta Primavera si è subito dissociata: “No adesso abbaia no, io mi dissocio da questo pubblicamente“.

Eppure Rosanna Fratello se l’è presa con Loretta Goggi e su Tag 24 ha dichiarato che la sua collega ha una voce anonima: “Anche in passato ha parlato di me e adesso mi difendo. In diretta commentava il mio vibrato, ma io non ce l’ho, non lo avevo prima e non ce l’ho nemmeno adesso. Giudicasse i concorrenti e non me. Anche un anno fa quando mi ha imitata Alessandra Mussolini, lei ha commentato il testo del mio brano dicendo che non era attuale. Il mio è un pezzo rimasto ed è iconico e se ne faccia una ragione. […] Ha una vocalità anonima. […] A me a questo punto sembra tutta gelosia“.

Loretta Goggi e la frecciatina a Rosanna Fratello a Tale e Quale Show.

Ieri sera durante la finale di Tale e Quale Show la giurata ha commentato l’imitazione che Pamela Prati ha fatto di Loredana Bertè ed ha lanciato una shade alla Fratello: “Pamela sei stata brava! Perché io ad esempio tra le tante voci che ho imitato, non riesco a fare Loredana Bertè molto bene. Questo perché io non ho il grattato. Non ci posso fare nulla non ce l’ho, non c’è niente da fare. Ho una voce squillante, come dice Rosanna Fratello ho una voce anonima“.

Malgy ha subito chiesto cosa fosse successo: “Cosa? Aspetta, cosa ti ha detto Rosanna Fratello?”. Ma la giurata non ha voluto dare spiegazioni: “Niente, non importa, mi è uscito così e va bene“.

Queste sono le catfight che vogliamo.