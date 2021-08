Lo annuncia con una serie di storie si Instagram. Lorenzo Zazzeri ha ritrovato il suo borsone con solo alcuni dei ricordi dell’Olimpiade. Le sue cose sono state ritrovate sotto a un ponte in riva all’Arno, da quanto si capisce dai conottieri Firenze che hanno anche loro condiviso un messaggio la foto degli oggetti in cui si legge: “Siamo riusciti a ripescare qualcosa del tuo glorioso passato” .

“Ovviamente era praticamente vuota – racconta il nuotatore medaglia d’argento – sono contento di aver ritrovato il gagliardetto e il mio pass gare, sono bei ricordi”. Manca l’iPad con il videodiario, la Go Pro: per questi, dice amareggiato, “ho praticamente perso le speranze”.

Zazzeri ha comunque ringrazia tutta la città che ha preso a cuore la sua vicenda e rispondendo alle critiche di chi lo ha accusato di aver lasciato tutto in auto ha detto: “Ero appena arrivao, stanco, non pensavo che potesse succedere a Firenze in questo modo”.