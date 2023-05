Lorenzo Tano segue la carriera del padre Rocco Siffredi? La risposta e le foto

Rocco Siffredi sei anni fa ha presentato i suoi due figli nei salotti di Barbara d’Urso e da allora Leonardo e Lorenzo Tano sono seguitissimi sui social. Siffredi in una vecchia intervista aveva anche parlato di Leonardo chiamandolo ‘Rocco 2 la vendetta’, aggiungendo che avrebbe anche potuto seguire la sua carriera e da quel momento in molti si sono chiesti se i due ragazzi avrebbero mai iniziato a recitare nell’ambiente del padre. Rocco però aveva ridimensionato tutto in un’intervista successiva.

“Leonardo per adesso si è buttato sull’atletica, è stato selezionato dal team ungherese, quindi tutte le energie le sta mettendo nello sport. Non è detto che il figlio del pizzaiolo diventi anche lui un pizzaiolo. Se lo diventa è perché il padre ha il ristorante e lo deve fare, magari controvoglia. Il mio lavoro è un po’ diverso. Non obbligherò mai i miei figli a seguire la mia strada e addirittura, se potrò, gli consiglierò di fare altro. Il più grande? Lui mi segue sempre sul set. Mi dà un sacco di consigli, è molto bravo con le telecamere, le fotocamere e tutta la tecnologia. Lui è un ragazzo serio, fidanzato e potrebbe sposarsi anche domani. Mio figlio Lorenzo ha la fidanzata da 7 anni e non ha pensato a un’altra donna. E’ un bel ragazzo e ogni tanto mi aiuta sul set. Spesso e volentieri le ragazze chiedono ‘who is the guy so beautiful?’. Loro ci provano e lui dice: no, thanks. Incredibile, così diverso dal padre. Non seguiranno le mie orme davanti alla macchina da presa, ma magari potrebbero anche muoversi dietro questa. Lorenzo ha già fatto il regista, ma non di miei film perché lui ama seguire solo le scene dove ci sono esclusivamente donne. Mi diceva sempre che i miei film erano girati male”.

Lorenzo Tano segue le orme del padre?

Da qualche settimana Lorenzo tano non è più fidanzato ed ha anche pubblicato degli scatti che non lasciano troppo spazio all’immaginazione: “Grazie per avermelo chiesto. In realtà ho avuto giorni migliori. Da due giorni io e la mia fidanzata, ora ex, ci siamo lasciati dopo 12 anni di relazione. Non volevo parlarne, ma visto che me l’hai chiesto“.

Il ragazzo ha poi pubblicato il link di un suo profilo OF (in cui però non ha ancora caricato nulla) ed ha risposto a chi gli ha chiesto se lo vedremo negli stessi film di Rocco. A questa domanda il 27enne ha replicato in modo ironico: “Io? Ma ovviamente, categoria ‘corpi calienti’“.

Non so se Lorenzo deciderà mai di passare da dietro a davanti la macchina da presa, ma dovesse farlo sono sicuro che renderebbe felici moltissime persone.