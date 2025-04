Lorenzo Tano: Scopriamo il figlio di Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo all’Isola dei Famosi

Tra i naufraghi dell’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5, si trova Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo. Lorenzo, classe 1996, ha iniziato la sua carriera lavorativa nel settore audiovisivo, collaborando con il padre come regista e project manager presso Rocco Siffredi Production. Già noto per la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”, dove ha danzato con Lucrezia Lando, ora si appresta a vivere questa nuova avventura nel reality, che avrà inizio il 7 maggio 2025.

Il programma sarà condotto da Veronica Gentili, che sostituisce Vladimir Luxuria, e vedrà Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato dall’Honduras. Lorenzo e gli altri concorrenti saranno immersi in un contesto suggestivo nell’arcipelago di Cayos Cochinos. Oltre a Lorenzo, nel cast sono già confermati nomi come Chiara Balistreri, Loredana Cannata, Angelo Famao, e altri, con ulteriori partecipanti in fase di definizione.

Lorenzo è nato a Roma e ha vissuto tra Italia e Ungheria, dove ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso la British International School di Budapest. La sua passione per regia e fotografia lo ha spinto a intraprendere una carriera dietro le quinte, mentre la sua relazione sentimentale con Lucrezia Lando, scaturita da “Ballando con le Stelle”, aggiunge un elemento personale alla sua partecipazione al reality. Il programma, alla sua diciannovesima edizione, promette tante emozioni e sorprese per il pubblico.