Lorenzo Tano parla di Ballando con le Stelle: “Mi hanno preso per mio padre”

Ci sarà anche Lorenzo Tano nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Un nome che molti non conoscono ma che impareranno ad apprezzare perché è il primogenito di Rocco Siffredi e lavora nella sua casa di produzione. Purtroppo non è interessato a seguire le orme del padre, ma questo è un altro discorso.

Intervistato dal Corriere della Sera, Lorenzo Tano non ha avuto problemi ad ammettere di essere finito nel cast di Ballando con le Stelle solo perché “figlio di”.

“Mi hanno preso per mio padre. La gente non mi conosce e se mi conoscono è perché sono suo figlio. Rappresento una scommessa, ma più che altro la domanda è da fare agli autori che mi hanno scelto. Quando mi hanno chiamato non ci ho pensato moltissimo, forse una decina di secondi. Sono super impegnato perché gestisco la casa di produzione di papà, però mi sono organizzato anche nel caso dovessi stare via per tre mesi”. […] Quando papà mollerà il lavoro mollerò subito anche io, non continuerò a fare quello che fa, anche perché il suo stile non mi piace tantissimo. Il motivo? Il modo in cui fa le riprese, non è quello che farei io. Lo supporto ma quando smette dico basta anche io e lì dovrò capire cosa fare”.