Lorenzo Tano, il lavoro con il padre e il confronto: “Una ragazza mi ha chiesto…”

Tra tre settimane tornerà Ballando con le Stelle e quest’anno Milly Carlucci ha messo su un cast davvero stellare. Oltre a Simona Ventura, Paola Perego, Lino Banfi e Wanda Nara ci sarà anche uno dei figli di Rocco Siffredi. Lorenzo Tano è prontissimo a scendere in pista e al Corriere della Sera ha raccontato un po’ di sé. Il ragazzo ha spiegato come ha iniziato a lavorare con suo padre ed ha aggiunto però che non diventerà un attore, ma che si limiterà a rimanere dietro la telecamera (peccato!).

📣Lorenzo Tano ancora non sa chi sarà la sua maestra ma nell’attesa si esercita come può: insomma di necessità virtù! #BallandoConLeStelle @milly_carlucci pic.twitter.com/aMzhRXlHKS

Lorenzo Tano, il lavoro con il padre e la domanda di una ragazza.

“Ho studiato Finanza e Economia e Commercio, mi sono laureato ma l’ho trovato un po’ noioso . Così ho iniziato a lavorare con papà. Prima, da appassionato di tecnologia, gli ho fatto cambiare tutta l’attrezzatura, che era un po’ datata, ma lui non sapeva usare le nuove telecamere così ho dovuto fargli un po’ di formazione. Certo, la prima volta sul set sciocca un po’ tutti ma basta arrivare alla fine della giornata perché tutto si normalizzi. Vivendo in Ungheria, poi, tante domande mi sono state risparmiate. Con i social hanno iniziato a scrivermi: quanto è cool tuo padre, è un mito, un eroe.

Se farei l’attore come mio padre? No. Magari ci avrei pensato se avessi vissuto l’epoca degli anni Ottanta o Novanta, ma oggi proprio no. Il mondo è cambiato tantissimo. Infatti quando papà mollerà mollerò subito anche io, non continuerò a fare quello che fa, anche perché il suo stile non mi piace tantissimo.

Se ho avvertito aspettative, nelle mie storie amorose, per essere figlio di? Il confronto? Da un paio di mesi ho iniziato a frequentare di nuovo delle ragazze e solo una italiana mi ha chiesto: “Ma tu non ti senti in ansia per essere il figlio di Rocco Siffredi?”. Le ho risposto: “No perché?”. E lei ha detto: “Boh, non so”. Ed è finita lì”.