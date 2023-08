Lorenzo Tano farà film come il padre Rocco Siffredi? Le due idee del ragazzo

Diversi anni fa Rocco Siffredi ha presentato i figli Lorenzo e Leonardo Tano nei programmi di Barbara d’Urso e da allora i due ragazzi sono seguitissimi sui social. Il noto attore ha più volte dichiarato che i figli avrebbero anche le caratteristiche (soprattutto Leonardo) per intraprendere la sua carriera, ma che difficilmente lo faranno: “Non li obbligherò mai a fare quello che ho fatto io. Il primogenito spesso è con me sui set, ormai mi dà anche dei consigli e devo dire che è attento e bravo con le telecamere e le inquadrature. Lui è un esperto di tecnologia e mi affido tanto a lui. Oltre ad essere bravo è anche bello e capita spesso che le ragazze sul set mi chiedano di lui. Ci provano e lui si nega e dice ‘no grazie’. Ragazzi è incredibile, posso dire che è diverso da suo padre. Se non seguirà le mie orme a livello di carriera, potrebbe però fare altro dietro le telecamere, infatti ha già fatto il regista di alcuni miei progetti“.

rocco siffredi & leonardo tano & lorenzo tano pic.twitter.com/AmorCOyrB8 — ▷Kuro (@KHyz_19) November 19, 2019

Lorenzo Tano segue le orme di suo padre Rocco Siffredi? Le parole del ragazzo.

Un follower del figlio maggiore di Rocco gli ha chiesto se reciterà mai in uno dei film di Siffredi e lui ha risposto che difficilmente accadrà. Lorenzo però ha già delle idee, infatti se dovesse mai fare delle scene saranno girate da lui e con una storia romantica alla base.

“Non penso che succederà, però se lo farò sarà a delle condizioni. Diciamo che se accadrà sarà una classica scena con una ragazza, però vorrei dirigerla io. Mi piacerebbe anche che avesse una storyline romantica oltre al resto. Oppure una cosa più forte con decine di ragazze per mettermi alla prova e vedere se ce la faccio ad arrivare alla fine”.

Intanto il ragazzo si è creato un profilo OF, speriamo che il prossimo passo sia la famosa ‘scena romantica’. Solo all’idea che Tano senior possa farci questo regalo…