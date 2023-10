Lorenzo Tano conferma che gli piace Lucrezia Lando

Lorenzo Tano a Ballando con le Stelle ha dimostrato di non essere di troppe parole e infatti – a domanda diretta se gli piace Lucrezia Lando – ha rispondo con un semplice cenno di testa.

Il primogenito di Rocco Siffredi è infatti arrivato nel programma di Milly Carlucci da single dopo aver chiuso una relazione con la sua storica fidanzata che aveva conosciuto alle scuole medie.

“Sui social sono sempre stato attivo pochissimo. Mi sono lasciato ad aprile e volevo cambiare completamente la mia vita. Io e la mia ex fidanzata ci siamo conosciuti verso gli 8-9 anni e ci siamo fidanzati quando avevamo 15 anni. Io in realtà volevo far famiglia a 21-22 anni, molto presto. Ma negli ultimi anni le nostre strade si sono separate…”.

Dopo sei mesi di “singletudine”, Lorenzo è arrivato a Ballando con le Stelle e ha conosciuto la sua maestra Lucrezia con cui ha instaurato subito un bellissimo rapporto. “Lorenzo è un’anima antica, ha valori molto importanti, è un principe e si comporta da tale, è molto timido“, le parole di lei.

Lorenzo Tano su Lucrezia Lando: “Bellissima, brava, educata..”

Nel corso della prima puntata i due avevano confermato di essere entrambi single e di starsi simpatici, mentre ieri sera hanno confessato anche di piacersi reciprocamente. Ovviamente lui non si è sbottonato troppo anche se ha ricevuto un videomessaggio da parte del padre in cui lo incitava a fare l’amore con lei. (Sì, lo ha detto davvero).

“Su Lucrezia ho solo impressioni positive” – le parole di Tano – “Oltre a essere bellissima, è brava, paziente, educata e determinata. Riesce a insegnare qualcosa di così difficile anche a una persona come me che non ha nemmeno le basi. La sua carica è a dir poco vitale. Io e lei come una coppia? Al di là del ballo? E troppo presto per dirlo. Siamo entrambi competitivi e il nostro focus, oggi, è il ballo”.