Lorenzo Spolverato di nuovo su Rai1, Beppe Convertini: “Comportamento inaccettabile”

Il comportamento di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello sta suscitando molte polemiche, non solo nei programmi che seguono il reality, ma anche in Rai. Gianni Ippoliti, durante la trasmissione UnoMattina in Famiglia, ha criticato l’atteggiamento dominante di Spolverato nei confronti di Stefania Orlando, sottolineando episodi in cui ha saltato sul suo letto con le scarpe e ballato dietro di lei mentre era intenta a lavare i piatti. Ippoliti si chiede come la televisione stia reagendo a tali comportamenti. Ha citato l’azione del Codacons, che ha scritto a Pier Silvio Berlusconi, noto per la sua crociata contro il trash, chiedendo misure adeguate. Si domanda anche chi sarà responsabile delle azioni di Spolverato, attribuendo la responsabilità agli autori del programma.

Il conduttore Beppe Convertini ha descritto il comportamento di Lorenzo come “inaccettabile”. Ippoliti ha già affrontato il tema in precedenti puntate, menzionando segnalazioni di episodi di bullismo e linguaggio offensivo da parte dello stesso concorrente. Ha espresso incredulità sul fatto che, nonostante questi atteggiamenti, Spolverato rimanga ancora nel programma. Si domanda infatti cosa ci si aspetti da un concorrente affinché venga allontanato dalla trasmissione, dopo aver violato ripetutamente le norme del rispetto e della convivenza civile. Questo porta a riflessioni sulla gestione di tali situazioni nel contesto televisivo del Grande Fratello.