Lorenzo S. è entrato in carcere a San Vittore per la prima volta quando aveva so…

Lorenzo S. è entrato in carcere a San Vittore per la prima volta quando aveva solo dieci giorni. Insieme a sua madre, andava a trovare suo padre, condannato per rapina. Da lì, la sua esistenza è stata legata a questo luogo.

Il racconto che riempie le pagine di “Io ero il milanese”, è una storia di errori e di rinascita, piena di vita. Gli autori raccontano “la vita di un uomo che ha fatto tante scelte sbagliate”, soffrendo e toccando il fondo, ma che, grazie al confronto con gli altri è riuscito a rialzarsi.

Dopo il successo dell’omonimo podcast di Mauro Pescio, “Io ero il milanese” è in libreria e negli store online dal 31 gennaio.