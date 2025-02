Lorenzo Rovagnati: la vita e l’eredità dell’imprenditore tragicamente scomparso nell’incidente in elicottero a Noceto

È morto Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dell’omonima azienda di salumi e uno dei due eredi della storica impresa fondata dal padre Paolo. L’incidente, avvenuto il 5 febbraio 2025, ha visto coinvolte altre due persone a bordo dell’elicottero che si è schiantato nella tenuta di famiglia a Noceto, vicino a Parma. Lorenzo, 41 anni e sposato con Federica Sirioni dal 2019, stava recandosi al castello di Castelguelfo, dove si recava ogni mercoledì.

Nato da Paolo Rovagnati e Claudia Limonta, Lorenzo ha condiviso la direzione dell’azienda con il fratello Ferruccio. La Rovagnati, famosa per i suoi salumi, è stata fondata nel 1941 da Angelo Ferruccio Rovagnati e portata al successo nazionale da Paolo, specialmente grazie a campagne pubblicitarie memorabili degli anni ’90 con Mike Bongiorno. Nel 2021, l’azienda ha aperto per la prima volta uno stabilimento negli Stati Uniti, a Vineland, nel New Jersey. La madre di Lorenzo, Claudia Limonta, ricopre il ruolo di presidente dell’azienda.

Le prime ricostruzioni indicano che l’elicottero di Rovagnati ha avuto problemi di decollo e, mentre cercava di atterrare per riprovare, è precipitato. La perdita di Lorenzo Rovagnati rappresenta un duro colpo non solo per la sua famiglia, ma anche per il mondo imprenditoriale e per il settore alimentare italiano, di cui la Rovagnati è un simbolo di eccellenza.