Lorenzo Rotatori sotto processo: accuse di stalking e violenza sessuale nei confronti dello stuntman di Mare Fuori

Lorenzo Rotatori, stuntman noto per la serie televisiva Mare Fuori, è attualmente sotto processo con gravi accuse di stalking, minacce e violenza sessuale nei confronti della sua ex compagna, una ballerina. La donna ha denunciato di essere stata perseguitata per mesi, subendo minacce, gelosia e violenza fisica e psicologica.

Le indagini hanno rivelato un modello di controllo ossessivo da parte di Rotatori, che avrebbe monitorato i movimenti della vittima e inviato messaggi inquietanti. In una delle sue minacce, avrebbe dichiarato: “Squarterò tuo padre”, evidenziando la gravità delle intimidazioni. Le accuse includono anche costrizioni a subire atti sessuali contro la volontà della ballerina e un comportamento generalizzato di intimidazione che ha alterato le sue abitudini quotidiane per paura della propria incolumità.

La denuncia della vittima ha avviato l’inchiesta che ha condotto al rinvio a giudizio dello stuntman. La procura ha raccolto testimonianze e prove di questa persecuzione costante, compresi episodi di violenza fisica e psicologica, supportate da amici della vittima che hanno confermato l’atteggiamento oppressivo di Rotatori.

Attualmente, Lorenzo Rotatori è imputato davanti al Tribunale di Roma, dove dovrà rispondere alle accuse con la difesa dell’avvocato Giorgio Boni. Le testimonianze di coloro che hanno assistito a episodi di violenza hanno confermato la serietà della situazione, ammettendo che l’atteggiamento di Rotatori era altamente possessivo, costringendo la ballerina a vivere in un clima di paura e sottomissione.