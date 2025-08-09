25.7 C
Lorenzo riflette sul duello con Rossi: analisi e ricordi

Da StraNotizie
La MotoGP ha visto nel corso degli anni rivalità memorabili, e una delle più iconiche è quella tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. A distanza di oltre dieci anni, Lorenzo rivive il ricordo del Mondiale del 2009, un capitolo cruciale della sua carriera, in cui perse il titolo in favore del compagno di squadra Rossi.

In quell’anno, Rossi conquistò il suo secondo iride consecutivo con la Yamaha YZR-M1, chiudendo la stagione con la centesima vittoria in carriera. Con Lorenzo e Dani Pedrosa in lizza, la competizione fu intensa fino all’ultimo giro dell’ultima gara, dove un sorpasso del Dottore decise il campionato, lasciando l’amaro in bocca a Lorenzo.

Recentemente, Lorenzo ha riflettuto su quell’episodio durante un’intervista con il pilota Andrea Migno, riconoscendo l’intelligenza e l’astuzia di Rossi. Ha affermato che Rossi era “più furbo e creativo” in quei frangenti cruciali. Inoltre, ha ammesso come la capacità di Rossi di staccare più tardi durante una curva abbia fatto la differenza.

La riflessione di Lorenzo non è solo un richiamo al passato, ma offre spunti per l’attuale competizione tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, invitando a considerare come anche quest’ultimi possano affrontare decisioni simili nel corso della stagione. La rivalità tra Lorenzo e Rossi ha segnato un’epoca, lasciando un’impronta indelebile nel panorama della MotoGP.

