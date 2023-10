Lorenzo Remotti su Beatrice Luzzi: “Se avesse un uomo che la facesse contenta sarebbe più docile”

Lorenzo Remotti proprio non sopporta Beatrice Luzzi e oggi al Grande Fratello lo ha palesato anche ai suoi compagni d’avventura. Lo ha fatto in un modo piuttosto becero alludendo al fatto che se l’attrice ha questo carattere spigoloso è perché non ha al suo fianco un uomo “che la fa contenta nel senso completo”.

“Il motivo principale per cui quella donna è così è perché ha una mancanza d’affetto pazzesca da parte del lato maschile. Se avesse un uomo che la facesse contenta nel senso completo, che le desse affetto. Sarebbe completamente un’altra persona. Secondo il mio punto di vista. Sarebbe molto, ma molto più docile. Invece così tira fuori tutto il lato negativo”.

In un secondo momento Lorenzo Remotti ha poi aggiunto:

“Personalmente non mi ha fatto niente, ma vedo come si comporta una persona e valuto. Se lei si comporta in una maniera scorretta con un’altra persona, io lo noto e penso che sia il tuo modo di essere. Se sei scorretta e te la prendi col più debole del gruppo, io lo noto”.

Ovviamente spero che questi video vengano fatti vedere in puntata perché la Luzzi merita di sapere chi ha davanti. Soprattutto alla luce del fatto che entrambi sono al televoto che dovrà decretare il preferito. Chi vincerà ha poi il dovere di indicare chi fra gli altri nominati mandare alla nomination eliminatoria nel corso della puntata successiva. E Beatrice – dopo questo video – potrebbe avere ancora più voglia di fare il nome di lui in caso di vittoria.

Inquilini del #GF hanno capito che questa edizione ha un problema #GrandeFratello https://t.co/OLu3CUhj9Y — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 3, 2023

FOTO | Endemol Shine Italy