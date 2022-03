Nelle ultime ore sta circolando un rumor choc sulla famiglia Savoia. Secondo diverse indiscrezioni Vittorio Emanuele, sposato da 50 anni con Marina Doria, avrebbe avuto un relazione clandestina con un’avvocatessa, dalla quale sarebbe nato un figlio tenuto segreto. La storia risalirebbe al 2000 e il bambino adesso è diventato un ragazzo piuttosto popolare nel mondo del rap, Lorenzo Orsini, studente di giurisprudenza e influencer noto come Im LolloG. Sempre stando alle voci riportate da diversi quotidiani, il giovane avrebbe frequentato il padre fino ai 3 anni e l’avrebbe rivisto soltanto quando ne aveva 15.

Non soltanto le canzoni rap e i profili social seguitissimi, Lorenzo Orsini è finito anche sui settimanali per una storia d’amore con Maria Laura De Vitis (topolina), l’ex fidanzata di Paolo Brosio. Im Lollo presto potrebbe sbarcare anche in tv, perché secondo Il Giornale e Il Tempo il ragazzo sarà uno dei pupi de La Pupa e il Secchione. In effetti Barbara d’Urso a Verissimo ha dichiarato: “Ti regalo un’anticipazione choc. Nel cast ci sarà il figlio di un personaggio famosissimo, che non l’ha riconosciuto, ma che sa di avere questo figlio. Nessuno lo sa ma scoprirete tutto in puntata. Un figlio segreto di una persona popolare in super vita, ma inimmaginabile proprio“.

Se Lorenzo sarà davvero nel nuovo show di Barbarella, mi auguro che venga fatto un bel test choc gold del dna

🔴 Secondo il quotidiano Il Giornale, il pupo de #LaPupaeIlSecchioneShow la cui paternità è segreta sarebbe Lorenzo Orsini: noto come #ImLolloG, la sua discendenza risale a Re Vittorio Emanuele. Lorenzo sarebbe quindi fratello segreto del principe Emanuele Filiberto di Savoia. — TV Italiana (@TV_Italiana) March 7, 2022

Lorenzo Orsini, le parole di Barbara d’Urso.

Ieri a Pomeriggio 5 Carmelita ha parlato di Lorenzo Orsini: “Ormai è uscita ovunque una notizia discussa da tutti i giornalisti, che stanno cercando Emanuele Filiberto chiedendo informazioni. Lui non vuole commentare la notizia. Se fosse vero sarebbe una notizia choc. Si tratterebbe di un figlio segreto, ma pare che Vittorio Emanuele sia stato molto presente con il ragazzo, che è molto famoso e si occupa di musica. Quindi Emanuele Filibero potrebbe non essere più il solo ‘principe’“.

Notizia choc: Emanuele Filiberto ha un fratello segreto? Si chiama Lorenzo, ha 21 anni e sarebbe un rapper molto conosciuto #Pomeriggio5 pic.twitter.com/muVOKaPXTq — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 8, 2022