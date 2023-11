Lorenzo Nobilio: chi è l’unico italiano del cast di Squid Game – La Sfida

C’è anche un italiano nel cast dei 456 concorrenti della prima edizione di Squid Game – La Sfida, il reality game basato sulla ben più nota serie coreana. Il suo nome è Lorenzo Nobilio, vive fra l’Italia, gli Stati Uniti e Londra ed è un manager. Ama definirsi un “maestro manipolatore”, ha solo 26 anni, è un fanatico della musica, ama giocare a basket e disegnare vestiti.

All’interno di Squid Game – La Sfida, Lorenzo Nobilio concorre con il numero 161.

“Sembrava che fosse reale, non ti sembrava di essere su un set” – le sue parole intervistato da BBC News – “Secondo la mia strategia, se mi fossi mantenuto ben nutrito (nascondendo le porzioni di altri concorrenti sotto il lenzuolo), sarei stato più forte degli altri per vincere. Sono arrivato oltre la linea del traguardo di Un, Due, Tre Stella in sette ore, è stato molto lungo, ma si chiama «Squid Game: La Sfida», non è una vacanza all-inclusive alle Isole Canarie”.

Lo show, che promette un montepremi di 4,56 milioni di dollari, è un gioco di gare e di resistenza. Un fenomeno che ha spinto ben 81 mila persone a inviare la propria candidatura.

“Eravamo interessati ai giochi come test della natura umana, quindi volevamo la più ampia varietà possibile di persone” – le parole di uno dei produttori esecutivi dello show, John Hay – “Quando non sono impegnati nelle sfide, i concorrenti sono completamente immersi nell’universo di Squid Game. Senza telefoni, vivono confinati in un dormitorio in stile prigione, dormendo su letti a castello a cinque piani, con il cibo razionato e distribuito dalle guardie minacciose.. Non è stato peggio di molti altri programmi di questo tipo, come “Survivor”. Quando si mette in palio un premio enorme, è chiaro da subito che si tratta di uno show difficile a cui prendere parte”.