Lorenzo Musetti, verso la conquista della vetta

Da pochi giorni, Musetti è entrato nella top ten mondiale, diventando il sesto italiano dell’era Open a raggiungere questo traguardo. La sua semifinale a Madrid lo ha fatto affiancare ai grandi come Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Musetti ha dimostrato il suo valore nel tennis, confermando il suo talento e il potenziale per un futuro ancora più luminoso. Gli appassionati possono seguirlo anche su diverse piattaforme come YouTube, Apple Podcasts, Spotify e Amazon Music.