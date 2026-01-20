14.9 C
Lorenzo Musetti contro Sonego all’Australian Open



Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si affrontano all’Australian Open per un nuovo capitolo della sfida tutta italiana, pochi giorni dopo aver condiviso il campo nel torneo di Hong Kong, dove in doppio hanno firmato il primo successo del tennis italiano.
Per Musetti, testa di serie numero 5 del seeding di Melbourne, il passaggio al secondo turno è arrivato dopo un match complicato contro il belga Raphael Collignon, risolto con il ritiro dell’avversario nel quarto set.
Dall’altra parte della rete ci sarà un Lorenzo Sonego apparso in grande forma nel debutto contro lo spagnolo Carlos Taberner, liquidato con un netto 3-0. Il torinese ha mostrato grande fiducia nel proprio servizio, fondamentale che in queste condizioni di gioco molto rapide può fare la differenza.
