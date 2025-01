Lorenzo minaccia di lasciare il GF: “Cosa farò in puntata”

Lorenzo Spolverato ha nuovamente minacciato di lasciare il Grande Fratello, suscitando l’attenzione del pubblico. Recentemente, il modello aveva annunciato che se non fossero stati presi provvedimenti seri nei confronti di Helena Prestes, sarebbe potuto uscire dal programma; ciò non è accaduto. Mercoledì scorso, ha avvertito che se Shaila Gatta fosse stata eliminata al televoto, anche lui si sarebbe ritirato, affermando in modo quasi provocatorio di non avere intenzione di attenersi a tali minacce.

Durante una discussione tesa che coinvolgeva Helena e Javier, Lorenzo ha notificato ad Amanda Lecciso che, se alcune situazioni non specificate si fossero verificate durante la puntata successiva, avrebbe abbandonato il reality. Amanda, però, ha reagito con scetticismo, ridendo di fronte a tali affermazioni, esprimendo incredulità riguardo alla sua possibilità di lasciare il gioco.

Spolverato ha continuato a esprimere il suo scontento, dichiarando di aver osservato la situazione all’interno della casa. Ha fatto riferimento a Jessica, un’altra concorrente, sostenendo che ella si sentisse una “regina” del gioco e che avesse attorno a sé persone astute come Luca e Javier. Lorenzo ha mostrato segni di frustrazione, affermando di essere stufo delle dinamiche attuali e di come Helena sembra godere della sua posizione.

Il modello ha stabilito un termine per le sue decisioni, dichiarando di voler aspettare gli sviluppi futuri prima di tirare le somme. In caso di una sua permanenza, ha avvertito che sarà un periodo difficile. Lorenzo ha sottolineato che il confronto con Helena è inevitabile, evidenziando la sua volontà di dimostrare la propria forza all’interno del reality. “O esco, oppure inizio a giocare”, ha tuonato, lasciando intendere che le sue dichiarazioni non sono nei soliti toni di chi gioca solo per divertirsi, ma piuttosto per far capire che la competizione sta per intensificarsi.

Infine, ha esplicitato che se decidesse di rimanere, la situazione non sarà semplice e che il gioco prenderà una piega interessante, mentre continua a dimostrare il suo disinteresse per alcune dinamiche interne al gruppo.