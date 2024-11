LORENZO JOVANOTTI RITORNA IN TV: OSPITE A “CHE TEMPO CHE FA” DI FABIO FAZIO

Domenica 1° dicembre 2024, Lorenzo Jovanotti sarà ospite a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, presentando in esclusiva una performance live del suo nuovo singolo “Montecristo”, che anticipa il suo attesissimo album in uscita il 31 gennaio 2025. Il brano, prodotto da Dardust, combina arrangiamenti orchestrali, suoni futuristici e influenze reggaeton. Il videoclip diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia del duo YouNuts è descritto come un cortometraggio visionario che intensifica il messaggio del pezzo.

Il nuovo album segna anche il ritorno dal vivo di Jovanotti con il Palajova Tour, che inizierà il 4 marzo 2025, dopo sette anni dall’ultimo tour indoor. La maggior parte delle date è già sold out, testimonianza dell’attesa del pubblico. Il 2024 è un anno significativo per Lorenzo, che celebra i 30 anni dall’uscita dell’album “Lorenzo 1994”, simbolo della sua maturità artistica, ripubblicato di recente in un’edizione da collezione in doppio vinile con i suoi successi.

Il videoclip di “Montecristo” è stato girato presso il Lido di Staranzano e si caratterizza per un’atmosfera avventurosa, metafisica e psichedelica, ricreando situazioni che richiamano immaginazione e sogno. La narrazione è non lineare, simile a un sogno, dove il protagonista confronta i suoi demoni interiori e le sue paure, ma anche i desideri e le passioni. Jovanotti interpreta un personaggio che naufraga su un’isola misteriosa, incontrando figure surreali e simboliche lungo il cammino.

Elementi visivi significativi emergono nel video, tra cui un duello di scherma, un cavallo e un amuleto inciso con “Laurensius Juvenis Artifex”, richiamando alla memoria la sua gioventù e creatività. La produzione offre un viaggio emozionante che esplora temi di tempo, trauma, recupero e rinascita.

Il Palajova Tour comprende diverse date in importanti città italiane, tra cui Pesaro, Milano, Firenze, Bologna, Torino e Roma, con alcuni concerti già esauriti. La comunicazione sui biglietti e il tour è disponibile su varie piattaforme social e sul sito ufficiale di Lorenzo Jovanotti.