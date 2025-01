LORENZO JOVANOTTI: La Tracklist del Nuovo Album ‘Il Corpo Umano’

Lorenzo Jovanotti ha svelato la tracklist del suo nuovo album, “Il Corpo Umano”, in uscita il 31 gennaio. Il disco conterrà quattordici tracce, tra cui “Montecristo”, “Fuorionda”, “Innamorati e liberi” e l’ultima, “Il corpo umano”. La copertina dell’album, già presentata in precedenza, è ispirata al gioco L’Allegro Chirurgo, reinterpretata con uno stile vivace e originale, elemento distintivo della sua estetica.

Il disco sarà disponibile in vari formati: digitale, vinile doppio, CD e versioni autografate di vinile e CD. Non solo l’uscita del nuovo lavoro musicale, ma Jovanotti sarà anche il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2025. L’annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, desiderosi di scoprire la performance che il cantautore porterà sul prestigioso palco dell’Ariston. Jovanotti ha espresso la sua gioia per l’invito, sottolineando l’importanza di presentare qualcosa di speciale in un contesto così emblematico per la musica italiana.

L’artista ha raccontato di conoscere Carlo Conti da tempo, ricordando quando lo ascoltava alla radio da giovane DJ. L’arrivo a Sanremo coindice con un periodo fantastico per lui, tra il ritorno sul palco e la pubblicazione di nuovi brani, ma ha affermato che non intende usare l’evento per fare promozione, bensì per creare musica e spettacolo autentico.

Inoltre, Jovanotti ha programmato un tour che partirà il 4 marzo e toccherà diverse città italiane, tra cui Pesaro, Milano, Firenze, Torino e Roma. Molti concerti hanno già registrato il tutto esaurito, dimostrando l’affetto e la domanda che il pubblico nutre nei suoi confronti. Tra le date più importanti, il tour include eventi a Milano e Roma, con nuove date aggiunte a causa dell’elevato interesse.

Per chi desidera acquistare i biglietti per il tour e seguire le novità dell’artista, sono disponibili informazioni sui suoi profili social e sul sito ufficiale. La sua presenza sia con il nuovo album sia al Festival di Sanremo rappresenta un momento significativo nella sua carriera artisitica, promettendo emozioni e performance memorabili.