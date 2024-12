LORENZO JOVANOTTI “Il corpo umano”: il nuovo album in uscita il 31 gennaio 2025. Scopri la copertina!

Il 31 gennaio 2025 verrà pubblicato “Il corpo umano”, il nuovo album di Lorenzo Jovanotti. L’annuncio dell’album è stato accompagnato dalla rivelazione della copertina ufficiale, presentata dall’artista sui suoi profili social. “Il corpo umano” conterrà quindici nuove canzoni ed è descritto da Jovanotti come il suo ultimo lavoro, “appena nato” e dedicato ai fan. In attesa dell’uscita, Jovanotti ha augurato buone feste ai suoi sostenitori, esprimendo la sua impazienza per il nuovo progetto musicale. La copertina dell’album è un richiamo visivo al famoso gioco “L’allegro Chirurgo”, reinterpretato nello stile unico dell’artista.

Inoltre, la pubblicazione dell’album è accompagnata dal “PALAJOVA 2025”, un tour che segna il ritorno di Lorenzo dal vivo dopo sette anni. Attualmente, il 70% dei biglietti è già sold out, segno dell’enorme attesa per gli eventi. Il calendario del tour prevede diverse date in importanti città italiane e all’estero. Le tappe includono:

– Pesaro @ Vitrifrigo Arena (4, 5, 7 marzo)

– Milano @ Unipol Forum (11, 12, 14, 15, 17, 18 marzo)

– Zurigo @ Hallenstadion (20 marzo 2025)

– Firenze @ Nelson Mandela Forum (22, 23, 25, 26, 28, 29 marzo)

– Bologna @ Unipol Arena (3, 5, 6 aprile 2025)

– Torino @ Inalpi Arena (9, 10, 12, 13 aprile)

– Roma @ Palazzo dello Sport (22, 23, 25, 26, 28, 29 aprile)

– Milano @ Unipol Forum (5, 6 maggio)

– Verona @ Arena di Verona (15, 16, 18, 19 maggio)

Per l’acquisto dei biglietti, l’artista ha fornito informazioni sui suoi canali social e sul sito ufficiale, incoraggiando i fan a non perdere l’occasione di assistere a questo evento imperdibile. Jovanotti continua a essere un punto di riferimento nella musica italiana, e il suo prossimo lavoro promette di portare nuova energia e creatività ai suoi seguaci.