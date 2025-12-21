Lorenzo Fortuna pizzaiolo calabrese

A Cosenza si è svolta la presentazione del libro autobiografico del pizzaiolo calabrese Lorenzo Fortuna, edito da Pellegrini Editore. Il libro, intitolato “Ho vinto. Perché ogni sogno realizzato è solo l’inizio di un viaggio più grande”, è stato presentato al Terrazzo Pellegrini di Cosenza, dove parole e sapori si sono incontrati.

L’evento non è stato solo la presentazione di un libro, ma un viaggio nella vita di Lorenzo Fortuna: dalle prime sfide professionali ai momenti più intensi della sua carriera, fino alle vittorie personali che hanno segnato il suo percorso. Fortuna ha raccontato la sua storia con sincerità, mostrando come passione, dedizione e coraggio possano trasformare ogni ostacolo in un’opportunità.

La serata è stata guidata dalla giornalista enogastronomica Giusy Ferraina, dal consulente editoriale Maurizio Logozzo e dal moderatore Vincenzo Alvaro, che hanno arricchito l’incontro con riflessioni sul mondo della ristorazione e sull’importanza di coltivare i propri sogni. Il pubblico ha seguito con attenzione, tra risate, applausi e momenti di emozione, fino al brindisi finale, celebrando non solo l’uscita del libro, ma anche il messaggio di speranza che trasmette.

A chiudere la serata è stata una cena speciale nella pizzeria di Fortuna, dove ogni piatto raccontava una storia, un ricordo o una ricetta presente nel libro. È stato un momento che ha trasformato la lettura in un’esperienza sensoriale completa, tra gusto e racconto. Il libro “Ho vinto” è già disponibile nelle librerie e rappresenta un esempio concreto di come la passione, unita alla dedizione, possa diventare fonte di ispirazione per tutti.