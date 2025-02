Lorenzo e Shaila dopo la puntata del GF: “È finita, ma è stato bello”

Dopo due giorni di discussioni, al Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso di prendersi del tempo. Durante la puntata, Alfonso Signorini ha chiesto a Shaila di scegliere se dare una seconda possibilità a Lorenzo o stare da sola. La gieffina ha optato per la solitudine, portando i due a registrare confessionali trasmessi nel daytime del reality.

In uno di questi, Lorenzo ha definito la sua storia con Shaila “la fine di una storia bellissima”. Ha riconosciuto i propri errori e, interrogato dagli autori sulla fine della relazione, ha affermato che in qualche modo doveva finire. Ha espresso il desiderio di considerare la situazione come un “punto e virgola” e ha dichiarato: “Mi porterò sempre Shaila nel cuore, resta la cosa più bella di questa mia esperienza al Grande Fratello”.

Shaila ha confermato la rottura, descrivendo il suo stato d’animo: “Sono sul baratro. C’è anche la strada di un amore forte, ma è forte anche la paura e uno può decidere di lasciar andare per sempre”. Ha enfatizzato l’importanza di volersi bene, dichiarando: “Se è finita? Sì, purtroppo è la fine di qualcosa di bello. Spero che possa essere un punto per il momento. Voglio essere coerente con me stessa e con quello che ci siamo detti”.

Nel frattempo, Javier ha espresso dei dubbi, ipotizzando che i due potrebbero rimettersi insieme in pochi giorni.