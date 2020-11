Lorenzo Crespi in questi giorni ha rilasciato una lunga intervista al portale iGossip e fra una cattiveria e l’altra (!) ne ha riservate due anche a due regine della televisione: Milly Carlucci e Barbara d’Urso.

Con entrambe ha lavorato a stretto contatto e con entrambe, secondo quanto dichiarato, sarebbe rimasto in pessimi rapporti.

“Il momento più bello? 20 anni di carriera fino a Ballando con le Stelle. Praticamente fino a che mi sono trovato con la persona più cattiva della tv che abbia mai conosciuto: Milly Carlucci. Non mi chiesero mai scusa a Ballando. Non mi pento di nulla”.

Nel 2010, infatti, Lorenzo Crespi partecipò a Ballando con le Stelle e la sua esperienza finì con una querela da 1 milione di euro.

L’attore ha un brutto ricordo anche su Barbara d’Urso, che ha visto più volte nell’ultimo anno a Domenica Live, che ha descritto come: “La più bugiarda“.

Lorenzo Crespi ha poi riservato un commento anche ai reality show.

“Vorrei tornare solo a recitare. Dopo la mia ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo, mi hanno contattato per partecipare al reality show L’Isola dei Famosi. Per ben due volte, nel giro di due settimane, ho detto NO”.