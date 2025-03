Lorenzo colpito da un celebre conduttore

L’attuale edizione del Grande Fratello sta affrontando numerose critiche, principalmente a causa del concorrente Lorenzo Spolverato. I suoi comportamenti poco appropriati hanno suscitato indignazione tra il pubblico e il Codacons, che ha scritto a Pier Silvio Berlusconi per richiedere interventi disciplinari. La Rai ha reagito a questa situazione, con Alfonso Signorini che ha cercato di difendere il programma, ma le polemiche continuano a infuriare.

Durante una puntata di Unomattina in Famiglia, Beppe Convertini ha espresso il suo disappunto per le azioni di Spolverato, definendole inaccettabili. La situazione è peggiorata quando il modello ha mostrato comportamenti scorretti nei confronti di Stefania Orlando, in particolare salendo sul suo letto con le scarpe e avvicinandosi a lei mentre lavava i piatti, suscitando ulteriore scandalo. Gianni Ippoliti, sempre nel programma Rai, ha sollevato la questione sulla responsabilità degli autori del Grande Fratello, insinuando che la colpa non ricadesse solo su Spolverato, ma anche su chi gestisce il programma.

Ippoliti ha anche sottolineato che il Codacons ha chiesto provvedimenti a Berlusconi per affrontare il modello comportamentale mostrato. Ha domandato: “Vediamo come va a finire”, accennando ai potenziali risvolti di questa situazione. Le critiche al Grande Fratello non si sono fermate qui, e i comportamenti di Spolverato continuano a essere oggetto di dibattito tra il pubblico e i media.