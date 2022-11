Lorenzo Biagiarelli: scontro tra Matano e Mariotto per la sua eliminazione

Ieri sera dopo sette puntate Lorenzo Biagiarelli è stato eliminato a Ballando con le Stelle. Il compagno di Selvaggia Lucarelli è finito al ballottaggio con Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio ed ha avuto la peggio. L’addio dello chef ha fatto scoppiare una polemica sui social e anche a Domenica In, dove Alberto Matano e Guillermo Mariotto hanno battibeccato in diretta.

Lorenzo Biagiarelli, scoppia la discussione a Domenica In.

Alla corte di Mara Venier durante il talk dedicato a Ballando con le Stelle, Alberto Matano ha criticato la giuria, colpevole (almeno in parte) secondo lui dell’uscita di Lorenzo.

“Questa eliminazione non so quanto sia giusta. E a dire la verità credo che un po’ di responsabilità ce l’abbia anche la giuria. Sì i giudici sono stati molto severi con lui, troppo, nel corso delle settimane. E prima il rapporto con la ballerina, e poi fa solo ginnastica. C’è stata una campagna della giuria che non mi è piaciuta nei confronti di Biagiarelli. Quindi in parte la responsabilità è anche loro credo”.

Mara Venier è intervenuta: “C’è qualcuno che è rimasto in gara che balla peggio di Lorenzo?” E Matano è tornato a puntare il dito contro al giuria: “Mara il fatto è che lui è finito al televoto alla settima puntata perché la giuria per settimane è stata severa“.

Guillermo Mariotto dopo aver ascoltato Matano è sbottato: “Aspetta perché qui qualcosa non mi torna. Non potevi darlo a Lorenzo il tesoretto al posto che ad Alessandro Egger, visto che parli della giuria?. Sì, dai, la giuria e la giuria. Gli davi 50 punti e via, abbi pazienza. Tutti buoni e poi da dietro te la fanno“.

Il conduttore de La Vita In Diretta è rimasto spiazzato ed ha chiuso la discussione con un vago: “Sì certo, è molto comodo scaricare tutta la colpa sul tesoretto“.