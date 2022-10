Lorenzo Biagiarelli sbotta a Ballando con le Stelle e fa arrabbiare tutti: interviene Selvaggia

È chiaro a tutti (anche ai diretti interessati) che Lorenzo Biagiarelli sia stato preso a Ballando con le Stelle per la sua storia con Selvaggia Lucarelli. Lo chef però è stanco del fatto che la giuria dello show più che commentare i suoi progressi, tiri in ballo continuamente la sua compagna.

“Non si parla della coreografia e del ballo, ma di altro. Siamo giudicati non per la danza, ma per le scenette e Selvaggia. Sono qui perché sono il fidanzato di Selvaggia? Sì! Ma sulla pista da ballo sono Lorenzo Biagiarelli. Io ho trovato che i giudizi per gli altri sono sull’esibizione. Per me invece si parla sempre del ‘terzo incomodo’ della mia fidanzata. Io non ce l’ho con i giudizi, che per me sono legge, ma con altri discorsi. Non sono arrabbiato con i voti. Io in questo programma voglio essere io e non parte di altro. Voglio solo essere trattato come gli altri”.

Sara Di Vaira contro Lorenzo Biagiarelli.

Fabio Canino ha bacchettato Lorenzo Biagiarelli dicendogli di accettare in ogni caso i commenti della giuria e subito dopo è intervenuta anche la professionista Sara Di Vaira: “Tu vuoi essere trattato come gli altri. Però tratta anche tu la tua ballerina come fanno gli altri. Perché io sento sempre ‘io, io, io è colpa di Anastasia’. Anastasia non è un mezzo per ottenere un risultato. Poi vedere Anastasia che non sorride e che la lasci alla fine del ballo senza fare l’inchino. Ballando con le Stelle non è fatto di ‘io’ ma di noi. Vedo che tu continui anche a dire ‘è colpa di Anastasia’. E questo non va bene affatto“.

Il comment più sensato credo sia stato quello di Selvaggia. La Lucarelli ha ammesso che Lorenzo Biagiarelli è stato preso a Ballando per la sua relazione, ma ha anche aggiunto che lo chef prima di tutto dovrebbe essere giudicato per ciò che fa in pista.

“Lorenzo è arrivato qui per evidenti ragioni. Perché è il mio fidanzato ed è divertente la dinamica che si crea. Però è anche una persona con un suo lavoro e una sua identità. Quindi penso che sia antipatico dire ‘questa è la realtà dei fatti e tu sei il fidanzato di’. Perché lui balla e vuole essere giudicato per quello. Parlando di ballo, tutti i discorsi su di me non c’entravano nulla. Lui stasera ha ballato e l’ha fatto bene, anche se con degli eccessi in alcuni pezzi”.

È stata una serata difficile, ma grazie a voi tutti ce l’abbiamo fatta 💙

GRAZIE!🙏🏼 #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/oDHC7zOWps — Lorenzo Biagiarelli (@lorenzobiagiare) October 22, 2022