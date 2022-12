Lorenzo Biagiarelli ripescato a Ballando? La previsione di Selvaggia

Questa è stata senza ombra di dubbio una delle edizioni più chiacchierate e controverse di Ballando con le Stelle. Catfight tra i giudici, discussioni con i concorrenti, infortuni, polemiche su Lorenzo Biagiarelli, la squalifica di Enrico Montesano, l’offesa di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli, sulla pista di Milly non si sono fatti mancare proprio nulla.

Tra votazioni molto discutibili e salvacondotti bislacchi, sono rimasti in gara anche concorrenti che con il ballo hanno poco a che fare e invece ne sono usciti altri ingiustamente (uno su tutti Lorenzo Biagiarelli). Ma c’è sempre tempo per rimediare agli errori, visto che nella puntata di Ballando del 17 dicembre ci sarà il famoso ripescaggio.

Lorenzo Biagiarelli tornerà in gara? La previsione di Selvaggia Lucarelli.

Ieri Selvaggia Lucarelli ha risposto ad una serie di domande dei suoi follower. Un utente ha chiesto alla giornalista se secondo lei il suo compagno verrà ripescato e la risposta è stata – come al solito – da vera shady queen: “Chi ripescheranno? Visto l’andazzo di quest’anno secondo me verrà ripescato chi non ha mai potuto ballare per 7 puntate“.

E purtroppo credo anch’io che Lorenzo Biagiarelli non rientrerà in gara.

Intanto Marta Flavi si è portata avanti ed ha fatto già un appello in previsione del ripescaggio: “In bianco e nero, ma con lo sguardo a colori pensando alla prossima puntata di Ballando con le Stelle, nella quale tornerò in pista confidando nel ripescaggio! 17 dicembre: non mancate, ho bisogno del vostro sostegno!”

In bianco e nero, ma con lo sguardo a colori pensando alla prossima puntata di @Ballando_Rai, nella quale tornerò in pista confidando nel ripescaggio!

17 dicembre: non mancate, ho bisogno del vostro sostegno! 🙏🏼💗#MartaFlavi #BallandoConLeStelle #Rai1 @RaiUno pic.twitter.com/yZ9rnJFiNK — Marta Flavi (@FlaviMarta) December 3, 2022

Anastasia Kuzmina, lo sfogo dopo l’eliminazione.