Lorenzo Biagiarelli, per lui scoppia la lite tra Selvaggia e Carolyn: “Che incubo!”

Una prima finale di Ballando con le Stelle molto movimentata, tra l’infortunio di Gabriel Garko con tanto di ‘performance speciale’, lo spareggio per il ripescaggio e anche una nuova catfight tra Selvaggia e Carolyn, nata per uno sguardo di Lorenzo Biagiarelli. Subito dopo aver ballato con Anastasia Kuzmina, lo chef si è presentato davanti la giuria e la Smith gli ha fatto dei complimenti. La coreografa però si è indispettita quando Lorenzo Biagiarelli ha rivolto uno sguardo fugace alla fidanzata.

Lorenzo Biagiarelli e lo sguardo della discordia.

Carolyn ha bacchettato il concorrente chiedendo di guardare solo lei durante i giudizi: “Sinceramente è stata la tua miglior performance. Avete sempre fatto coreografie molto difficili. Em, Lorenzo Biagiarelli potresti guardare me e non Selvaggia in questo momento? Perché sto parlando io e non lei, grazie“.

Selvaggia Lucarelli è intervenuta immediatamente, prendendo le parti del compagno e lanciando shade alla collega: “Oddio ma ancora. Ma non è nemmeno libero di spostare lo sguardo questo ragazzo! Dai è un incubo allora. Ok ha spostato lo sguardo un attimo. Magari mi ama e mi guarda ogni tanto“.

La Smith poi ha ripreso a parlare ed ha chiesto a Lorenzo Biagiarelli di confermare lo sguardo rivolto a Selvaggia: “Ma è vero che stavi guardando Selvaggia? Ecco bravo che hai confermato. Stavo parlando io e lei guardava il cellulare. Ma parliamo del ballo. Comunque dicevo che hai sempre fatto delle coreografie difficili, ma questa volta c’era di più. Eri disinvolto ed eri dentro la coreografia. Per me quindi sei stato eccellente“.

L’intervento di Ivan Zazzaroni.

Nella discussione si è intromesso anche Ivan Zazzaroni: “Tu parli come se tu fossi altro e invece fai parte di questa giuria qui. Tu hai dato voti molto bassi ad altri concorrenti e li ho qui segnati. Alla Stoccolma, 8,7,8,5. Zanicchi 7, 7, 4. Banfi 6,7,8,5.

Selvaggia però ha – giustamente – fatto notare al collega di non aver mai favorito il compagno: “Stai dicendo che ho dato voti bassi per favorire altri? Ma scherzi spero, io ho dato volti altissimi a Garko e anche Rosanna Banfi. Ho dato 9 e 10 anche a Egger. A Lorenzo al massimo ho dato 8, sono mediamente quella che ha dato i voti più bassi a lui“.

Di tutto si può accusare Selvaggia tranne di aver favorito Lorenzo Biagiarelli.